CDS: Napoli-Kilman, trattativa avanzata, la Fiorentina propone lo scambio Castrovilli-Demme

Il Napoli stringe per Kilman del Wolverhampton come sostituto di Kim. La Fiorentina intanto vorrebbe Demme e offre Castrovilli.

Kilman ad un passo dal Napoli

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Napoli è vicino a chiudere l’acquisto di Max Kilman dal Wolverhampton. Il difensore inglese è il prescelto per sostituire Kim Min-Jae, ceduto al Bayern Monaco. L’offerta al club inglese è ferma a 35 milioni, ma filtra ottimismo. Kilman sarebbe entusiasta di giocare la Champions in azzurro.

Max Kilman è il primo obiettivo del Napoli per la difesa. Il centrale del Wolverhampton è vicino al trasferimento in azzurro per una cifra intorno ai 35 milioni. La trattativa è ben avviata, con il giocatore che avrebbe espresso gradimento per la destinazione partenopea, attirato dalla possibilità di giocare la Champions League.

Kilman è un classe ’97 che nell’ultima stagione si è affermato con la maglia dei Wolves in Premier League. Dotato di ottima struttura fisica e personalità, può ricoprire sia il ruolo di centrale che di terzino sinistro. Sarebbe il sostituto designato di Kim Min-Jae, ceduto al Bayern Monaco per 50 milioni.

Le alternative per la difesa azzurra

Se salta Kilman, il Napoli ha comunque pronte valide alternative. I nomi sono quelli di Kevin Danso del Lens, Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte, Attila Szalai del Fenerbahce e Piero Hincapié del Bayer Leverkusen. Tutti profili dal costo contenuto tra i 15 e i 25 milioni di euro.

Anche Marc Oliver Kempf dell’Hertha Berlino e Maxence Lacroix del Wolfsburg possono essere piste percorribili. Per un profilo low cost c’è Becir Omeragic dello Zurigo. Insomma, Giuntoli ha sondato diversi nomi nel caso in cui non si raggiungesse l’intesa per Kilman.

Proposto lo scambio Castrovilli-Demme con la Fiorentina

Per il centrocampo, la Fiorentina sta provando a inserirsi proponendo uno scambio alla pari tra Gaetano Castrovilli e Diego Demme. Il Napoli per ora riflette sulla possibilità, anche perché il mediano tedesco ha mercato in Bundesliga. I viola puntano su Castrovilli per convincere Meluso, ma l’operazione non è facile.

Demme piace molto all’Hertha Berlino, disposta a mettere sul piatto circa 10 milioni per riportare in Germania il centrocampista classe ’91. L’ex Lipsia garantirebbe esperienza e quantità al centrocampo di Garcia, che apprezza il suo profilo. Si attende la decisione della società partenopea.

Garcia vuole un esterno, Faraoni opzione low cost

Oltre a un difensore e un centrocampista, mister Garcia vorrebbe anche un nuovo esterno destro, considerando che Lozano non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2024. In questo senso, è in stand-by la trattativa per Davide Faraoni del Verona, opzione low cost per rinforzare le fasce.

L’esperto Faraoni garantirebbe solidità e spinta sulla destra, e può esser prelevato per 5-7 milioni. Un profilo di esperienza che completerebbe al meglio l’organico. L’alternativa porta a Mazzocchi della Salernitana, valutato circa 15 milioni dai campani dopo l’ottima stagione.

La dirigenza sta lavorando per accontentare Garcia e farsi trovare pronta all’inizio del campionato. Vedremo se arriveranno altri colpi oltre a Kilman per infiammare la piazza napoletana.