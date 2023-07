Napoli, Schira annuncia: “Faraoni ha firmato fino al 2026. Cifre e dettagli dell’accordo”

Secondo Nicolò Schira il terzino Davide Faraoni avrebbe già trovato l’intesa contrattuale con il Napoli: accordo fino al 2026 a 1 milione più bonus.

Calciomercato Napoli. Davide Marco Faraoni, il terzino destro del Verona, ha raggiunto un accordo contrattuale con il Napoli. La notizia arriva direttamente dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che ha divulgato la notizia con un post su Twitter.

L’intesa sarebbe fino al 2026, con uno stipendio da 1 milione di euro a stagione più bonus. Un annuncio a sorpresa, viste le parole dell’agente Mario Giuffredi che aveva smentito contatti tra le parti:

“Non c’è mai stata una trattativa, non ne ho mai parlato con il Napoli” aveva dichiarato Giuffredi, chiudendo all’ipotesi partenopea. Invece, stando a Schira, Faraoni avrebbe già definito tutto con De Laurentiis.

Il 29enne rappresenterebbe un rinforzo di esperienza per la fascia destra, andando a fare da vice Di Lorenzo. Un colpo low cost ma di sicuro affidamento per Spalletti, che potrebbe avere a disposizione un’alternativa di livello sulla corsia.

L’affare Faraoni-Napoli sembrava tramontato, e invece potrebbe presto diventare realtà. La sessione estiva di calciomercato regala sempre sorprese.

