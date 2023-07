Napoli, mercato in ritardo. Per la difesa spunta l’ipotesi low cost

l Napoli è in ritardo sul mercato, serve un sostituto di Kim. Oltre a Kilman, nel mirino spunta l’opzione “low cost” Chalobah del Chelsea.

Calciomercato Napoli. Il Napoli è in ritardo con le operazioni di calciomercato in entrata e deve accelerare per accontentare mister Garcia, che aspetta rinforzi soprattutto in difesa dopo la cessione di Kim Min-Jae.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica, per il ruolo di centrale, il primo obiettivo resta Max Kilman del Wolverhampton, valutato circa 40 milioni di euro. Ma nelle ultime ore sta prendendo quota anche l’ipotesi di un profilo più economico come Trevoh Chalobah del Chelsea.

Il Napoli sta valutando diversi piani, tra top player costosi e alternative low cost, in attesa di capire quanto potrà spendere sul mercato. Molto dipenderà da una possibile cessione di Osimhen, che porterebbe in dote un tesoretto enorme da reinvestire.

Intanto due trattative minori potrebbero sbloccarsi a breve: Faraoni dal Verona come vice-Di Lorenzo, e lo scambio Demme-Castrovilli con la Fiorentina. La dirigenza conta di allestire la rosa al completo prima dell’inizio del campionato. L’obiettivo è accontentare Garcia e non farsi trovare impreparati rispetto alle rivali.