REPUBBLICA: Napoli, Garcia vuole quattro rinforzi, il budget dipende da Osimhen

Rudi Garcia aspetta quattro rinforzi, il calciomercato del Napoli è legato al rinnovo di Osimhen, in caso di cessione, budget di 200 milioni.

Calciomercato Napoli. Il futuro del Napoli ruota intorno a Victor Osimhen. Se il bomber nigeriano rimane, i campioni d’Italia avranno bisogno di pochi ritocchi. Se dovesse partire, la società avrà a disposizione un budget importante per rinforzare la squadra.

Napoli, il mercato dipende dal futuro di Osimhen

l futuro del Napoli è strettamente legato a Victor Osimhen. La permanenza o meno del bomber nigeriano determinerà i prossimi passi dei campioni d’Italia sul mercato. Lo riporta la Repubblica, sottolineando che se Osimhen dovesse rimanere, il Napoli avrebbe bisogno di pochi ritocchi per difendere lo scudetto. Al contrario, una sua cessione potrebbe aprire scenari diversi, con un budget considerevole per rinforzare la rosa.

L’attaccante nigeriano è corteggiato dal PSG, ma il club azzurro confida nel rinnovo. In caso di cessione, la società avrebbe un budget extralarge da 200 milioni, da investire per accontentare le richieste di mister Garcia.

Il tecnico francese avrebbe indicato 4 rinforzi: un difensore centrale mancino, un terzino destro, un centrocampista e una punta. Al momento però il presidente De Laurentiis temporeggia, in attesa di capire quanto potrà investire.

Osimhen è la chiave: il Napoli sta trattando il prolungamento, con fiducia nonostante lo stallo attuale. L’alternativa sarebbe una cessione monstre al PSG per una cifra complessiva di almeno 200 milioni. Di qui l’incertezza sul budget per il calciomercato.

I prossimi giorni saranno decisive, a partire dal 12 agosto, data fissata da De Laurentiis come deadline per chiarire le ambizioni della squadra. Prima si attende un nuovo incontro con l’agente di Osimhen, per trovare finalmente l’accordo sul rinnovo. In caso contrario, si aprirebbe uno scenario totalmente diverso.