L’Equipe: l’Al-Hilal vuole Osimhen dopo il no di Mbappé

Dopo il rifiuto di Mbappé, l’Al-Hilal vuole Victor Osimhen del Napoli. Pronta un’offerta monstre per l’attaccante nigeriano.

Calciomercato Napoli. Il club di calcio saudita Al-Hilal è pronto a fare un’offerta per Victor Osimhen, attaccante del Napoli, dopo essere stato respinto da Kylian Mbappè del PSG. Questo è quanto riporta L’Equipe, noto quotidiano sportivo francese.

Osimhen nel mirino dell’Al-Hilal

Dopo aver incassato il no di Kylian Mbappé ad un’offerta shock da 700 milioni per un anno, l’Al-Hilal non si arrende e punta un altro big del calcio mondiale: Victor Osimhen del Napoli. Lo riporta L’Equipe.

Il club saudita, deciso a portare una stella in Arabia Saudita, avrebbe messo gli occhi sull’attaccante nigeriano capocannoniere dell’ultima Serie A. La trattativa per il rinnovo con il Napoli prosegue, ma l’Al-Hilal sarebbe pronto a presentare un’offerta monstre per strapparlo agli azzurri.

Dopo aver corteggiato invano Mbappé, promettendo quasi un miliardo in un anno di contratto, ora l’Al-Hilal sembra intenzionato a sondare la pista Osimhen, nonostante il Napoli punti forte sul suo numero 9.

“Alcune fonti hanno ipotizzato uno stipendio di 700 milioni di euro per una stagione, difficile da verificare. Da quando Mbappé è stato escluso, il suo entourage ha rifiutato qualsiasi possibilità di colloquio con l’Al-Hilal e ha escluso completamente un trasferimento in Arabia Saudita. Il club favorito per l’approdo di Mbappé, quest’estate o il prossimo giugno quando scadrà il suo contratto, rimane (di gran lunga) il Real Madrid.

Consapevoli delle scarse possibilità di successo per il numero 7 parigino, gli emissari del club saudita hanno messo nel mirino l’attaccante del Napoli Victor Osimhen”

La società partenopea è al lavoro per prolungare l’accordo in scadenza nel 2025, ma di fronte ad un’offerta astronomica tutto potrebbe cambiare. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la proposta milionaria dall’Arabia Saudita.

Osimhen, 17 gol nell’ultimo campionato, è corteggiato dai top club ma ha ribadito la volontà di restare a Napoli. L’irruzione dell’Al-Hilal, però, rischia di scombinare i piani del club di De Laurentiis.