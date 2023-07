Lozano via? il Napoli ha un asso nella manica per sostituirlo

In caso di addio di Lozano, il Napoli ha individuato in Lindstrom dell’Eintracht Francoforte il sostituto ideale. È il preferito di Meluso.

Calciomercato Napoli. In caso di partenza di Hirving Lozano, il Napoli ha le idee chiare sul sostituto: il preferito è Jesper Lindstrom, gioiello danese dell’Eintracht Francoforte. A riportarlo è Il Mattino.

“Il Napoli non perde tempo e continua a guardare oltre i confini nazionali per cercare un’alternativa più che valida. Jesper Lindstrom, 23 anni, resta in cima ai pensieri del club azzurro. Il gioiellino dell’Eintracht Francoforte e della nazionale U-21 danese è il nome cerchiato in rosso in caso di probabile addio di Lozano”.

Il futuro di Lozano è in bilico, visto il contratto in scadenza nel 2024 e la distanza per il rinnovo con De Laurentiis. Ecco perché la dirigenza azzurra si sta muovendo per l’eventuale sostituzione.

Lindstrom è il profilo individuato dal ds Giuntoli come l’ideale per caratteristiche tecniche e margini di crescita, nonostante la giovane età. Il 23enne della nazionale danese può agire da trequartista o esterno d’attacco.

Dopo l’exploit della scorsa stagione culminato con la vittoria dell’Europa League, Lindstrom è esploso come uno dei migliori giovani del panorama europeo. Il Napoli lo segue da tempo e sarebbe pronto a puntarci come erede di Lozano sulla fascia.

L’eventuale partenza del messicano porterebbe nelle casse azzurre una cifra importante da reinvestire proprio sul talentuoso Lindstrom. La dirigenza è al lavoro per prepararsi a ogni scenario di mercato.