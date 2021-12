Gazzetta – Napoli tutto su Szalai: ecco il prezzo del difensore

Il Napoli ha necessità di trovare un difensore centrale sul calciomercato: Attila Szalai del Fenerbahce piace molto a Giuntoli. Secondo Gazzetta dello Sport il difensore ungherese è in pole position per sostituire Manolas che è stato ceduto all’Olympiacos. Szalai è un difensore di 23 anni e può vantare un fisico importante per 192 centimetri di altezza. Inoltre può giocare anche come esterno mancino, qualora le situazioni lo dovessero richiedere.

Szalai Fenerbahce: la quotazione

Al momento il prezzo di Attila Szalai è di 10 milioni di euro, ma il valore del difensore della nazionale ungherese sta crescendo, grazie alle sue ottime prestazioni. Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli vuole chiudere l’acquisto di un nuovo centrale di difesa entro i primi giorni di gennaio, e c’è chi come Valter De Maggio è convinto che il Napoli abbia già concluso un acquisto, che deve essere solo annunciato. La società sa di dover fare in fretta a prendere un difensore centrale perché con la cessione di Manolas e Koulibaly in Coppa d’Africa, restano in rosa solo Rrahmani e Juan Jesus che possono ricoprire quel ruolo.

L’idea del Napoli è quella di prendere un difensore centrale con la formula del prestito con diritto di riscatto, così da non incidere sul bilancio di quest’anno. Intanto si fanno molti nomi per il nuovo difensore centrale del Napoli, ma nelle ultime ore si è parlato anche di Kumbulla dell Roma, vecchio obiettivo di mercato della società di De Laurentiis.