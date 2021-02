Gazzetta – Gattuso e De laurentiis depongono le armi, ecco il motivo

Il rapporto tra Gennaro Gattuso ed Aurelio De Laurentiis ritorna ad essere più disteso, il presidente a supporto di squadra e tecnico.

Il Napoli vive un momento di crisi a livello di infortuni e indisponibili: 9 in tutto, tanto da costringere Gattuso a poter fare pochissimo turnover, anche nella formazione di Europa League. Ma qualche segnale positivo almeno arriva dall’ambiente Napoli. Secondo quanto scrive Gazzetta, De Laurentiis e Gattuso hanno deciso di “deporre le armi e lanciare segnali distensivi“. Una notizia importantissima dopo lo sfogo di Gattuso contro il patron del Napoli di qualche settimana fa. Dunque dopo mesi di astio e di musi lunghi qualcosa sta cambiando e lo si capisce anche dalla vicinanza di De Laurentiis alla squadra.

Anche Gennaro Gattuso ha lanciato segnali distensivi a De Laurentiis, lo ha fatto di nuovo pubblicamente in conferenza stampa prima del match di Europa League. Ora più che mai serve restare compatti, come una famiglia, in cui si può anche litigare, ma poi è necessario ritornare ad essere uniti. La ritrovata compattezza può dare nuova energia al Napoli di Gattuso, che ha il sostegno di tutta la squadra, così come confermato da Matteo Politano in conferenza stampa alla vigilia del match col Granada.