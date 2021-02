La season 2 di Warzone inizierà il 25 febbraio. Activision, Raven Software e Treyarch hanno rivelato il nuovo trailer di Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone.

I giocatori di COD su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC attendonon con ansia l’arrivo della nuova season2 che si preannuncia ricca di novità.

Il dataminer CallofDutyHope ha riportato quello che secondo la sua fonte (che rimarrà anonima) saranno le novità principali della Season 2 (al momento molte di queste sono già confermate).

WARZONE SEASON 2: COSA CAMBIA

Di seguito l’elenco delle novità presenti nella season 2 di COD Warzone secondo le informazioni fornite da CallofDutyHope:

Nuovi operatori : Soap, Sparks, Rivas, Wolf e Naga.

2 nuove mappe 3v3 & 1 nuova mappa 6v6 Modern Warfare

3 nuove mappe 6v6, nuove mappe 3v3 & 1 nuova mappa 12v12

Cold War Mappa Monti Urali, Cambiamenti a Verdansk & nuova modalità Outbreak

Nuova mappa Modalità Zombies

5/6 Nuove armi

Nuovi Perks & Scorestreaks

COSA POSSIAMO ASPETTARCI DA CALL OF DUTY: COLD WAR E WARZONE SEASON 2?

Sono in arrivo su Cod nuove armi Warzone, modalità Multiplayer e nuovi operatori. È importante ricordare che alcune delle informazioni seguenti non sono state confermate da Activision e potrebbero cambiare.

Ad ogni modo, questo è tutto ciò che sappiamo su Call of Duty: Cold War e Warzone Season 2, inclusa la data di uscita, nuove mappe e altro ancora.

Strani eventi a Verdansk suggeriscono che Warzone potrebbe ottenere la modalità Zombi nella season 2. Le prove sono state trovate nell’ospedale e nello stadio.

NAVE A REBIRTH ISLAND

Alcuni segreti sono stati scoperti anche sulla mappa più piccola di Warzone, Rebirth Island.

Redditor u / Soggy_nugget86 ha condiviso una clip registrata nell’ufficio vicino al quartier generale di Rebirth Island.

Lo schermo si distorce e nella clip si sente la voce fuori campo russa. u / Wolf-of-icewrack ha tradotto:

“Invio, questo è il canale 1-2 della nave russa” Vodyanoy ” -Questo è dipatch, che richiede il permesso di spedizione a Verdansk, finito -Spedizione, carico assicurato, tutti i sistemi vanno bene. Preparati a partire. Al di sopra di…”

La nave Vodyanoy è già stata avvistata al largo della costa su Rebirth Island, e la teoria attuale è che trasporta Nova 6. Questa è un’arma biochimica presente nella modalità zombi originale di Black Ops, così come nella missione Desperate Measures della Guerra Fredda.

