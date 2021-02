Granada-Napoli: le probabili formazioni, centrocampo inedito e attacco forzato

Ultime notizie di formazione per Granada-Napoli match di andata valido per i Sedicesimi di Europa League in programma alle ore 21.

Le formazioni di Granada-Napoli di Europa League vedono due squadre in netta difficoltà e con tante assenze. Gennaro Gattuso ha spazio di manovra solo a centrocampo, dove ci sarà un minimo di turnover con Lobotka che va verso una maglia da titolare, mentre in difesa ed in attacco gli uomini sono contati. Il tecnico del Napoli in conferenza stampa ha fatto capire che i ragazzi della Primavera non sono prontissimi per scendere in campo, ma se dovesse esserci bisogno dovrà farlo per forza. Intanto in mediana si prevede un turno di riposo per Zieilinski e Bakayoko ed un ritorno al modulo 4-3-3

Sulla sponda spagnolo, il tecnico Diego Martinez Penas non gioisce con sette calciatori fuori. Anche il Granada si presenterà con una formazione rimaneggiata con gli assenti: Neyder Lozano, Quini, Luis Milla, Roberto Soldado, Luis Suarez, German e Montoro

Granada-Napoli: le formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Elmas, Politano, Osimhen, Insigne.

Granada (4-3-3): Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Vallejo, Neva; Montoro, Gonalons, Yangel Herrera; Kenedy, Jorge Molina, Machís.