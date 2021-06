La foto di Christian Eriksen pubblicata da Gazzetta dello Sport nella prima pagina di oggi, fa scattare la polemica sui social. Il quotidiano in rosa ha deciso di pubblica la foto del volto del calciatore che viene trasportato fuori dal campo dopo il malore che lo ha fatto accasciare a terra. Una foto che sicuramente entra all’interno della privacy del giocatore e di tutta la sua famiglia. A questo punto ci si deve chiedere se è stato giusto pubblicare o no quella foto, considerato che le questioni di salute sono strettamente personali e quindi non c’è diritto di cronaca che tenga.

La foto di Eriksen pubblicata da Gazzetta ha fatto scattare una reazione clamorosa sui social. La pagina facebook del quotidiano in rosa è stata presa d’assalto. Centinaia i commenti negativi sotto la foto della prima pagina della Gazzetta di oggi. A far indignare molto è stata anche una foto pubblicata a pagina due del giornale, scattata pochi secondi dopo che Eriksen si era accasciato al suolo. Indignazione che corre veloce sui social, tanto che l’hashtag Gazzetta è diventato di tendenza su twitter.

Tanti hanno ricordato che quella foto vanifica lo sforzo di Kjaer e di tutti i compagni di squadra che si sono messi a protezione del calciatore, mentre i medici cercavano di salvargli la vita durante quei disperati attimi subito dopo il malore. Nella giornata di ieri anche Riccardo Cucchi aveva chiesto maggiore tutela della privacy di Eriksen. Il noto radiocronista su twitter aveva scritto: “Ho impiegato ore per riprendermi dal trauma di quelle immagini viste in diretta. Adesso basta. Non devono più circolare. Rifiuto questo tipo di giornalismo. Non mi appartiene. Coraggio ragazzo. Ti siamo vicini. Eriksen”.

Nonostante tutto Gazzetta ha deciso di pubblicare la foto di Eriksen con gli occhi sgranati ed in evidente stato di choc. Altri quotidiani come Corriere dello Sport e Tuttosport in Italia hanno fatto una scelta diversa, senza puntare su quella immagine, ma decidendo di puntare su una foto in cui non appare il volto del calciatore dopo il malore durante la partita Danimarca-Finlandia.