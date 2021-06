Auriemma: “Eriksen unisce i tifosi. Il calcio vero più forte di Superlega e agenti”

Raffaele Auriemma ritorna sul dramma Eriksen. Il centrocampista danese nella partita Danimarca-Finlandia si è accasciato al suolo dopo un malore ed è stato necessario praticargli il massaggio cardiaco per rianimarlo, dopo che è stato decisivo l’intervento tempestivo del compagno Kjaer. Il malore di Eriksen ha scatenato immediatamente una gara di solidarietà per il calciatore, unendo i tifosi di ogni squadra. Migliaia di messaggi sono partita anche dai tifosi del Napoli, che hanno dimostrato tutta la loro vicinanza al calciatore, così come ha fatto la SSCN attraverso i profili social.

Anche tifosi presenti allo stadio durante Danimarca-Finlandia si sono uniti nei cori per Eriksen (che ora è stabile ndr) come testimoniato dal video postato da Raffaele Auriemma. Il giornalista ha anche scritto: “Quando il calcio “vero” è più forte della Superlega e le commissioni ai “soliti” agenti”. Intanto in mattinata sempre attraverso i social si è scatenata una vera e propria bufera su Gazzetta dello Sport per la foto di Eriksen pubblicata in prima pagina.