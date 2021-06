Il rinnovo di Lorenzo Insigne col Napoli non è ancora arrivato. L’attaccante ora sta giocando gli Europei con l’Italia e le sue ottime prestazioni non fanno altro che diventare una vetrina per il giocatore. Il contratto di Insigne con il Napoli scade nel 2022, ma se il club non vuole rischierare di perderlo a parametro zero (come accaduto con Hysaj ndr) deve rinnovare oppure vendere in questa stagione.

Ecco quanto scrive Corriere del Mezzogiorno: “Fiato sospeso, ancora, per il rinnovo di Lorenzo Insigne, grande protagonista della sfida vinta con la Turchia (3-0). La volontà è quella di continuare insieme, ma bisognerà vedere se Lorenzo si farà allettare dalle grandi proposte, in caso di un Europeo ad alti livelli, o aspetterà ancora il Napoli. La partita è ancora aperta, anche se alla fine il il rinnovo non dovrebbe rivelarsi insidioso”.