Fari Puntati sugli Arbitri della Serie A. Pistocchi lancia l’allarme sul Napoli

Non pagano pegno gli arbitri di Rocchi, il designatore riconferma tutti per la terza giornata eccezione per Di Bello e Forneau.

CALCIO NAPOLI. Niente da fare! Non pagano pegno i fuoriclasse di Rocchi. Come già era accaduto per Rapuano e Marcenaro non manca quasi nessuno alla terza di campionato. Pare proprio a furor di media che siano stati fermati solo Di Bello e Forneau. E gli altri? A cominciare da Mariani per finire a Fabbri che sono già al lavoro dopo i discutibili fatti di Milano e Cagliari.

Sembra proprio che solo un poco di polvere sia stata messa sotto il tappeto per legittimare il resto. In fretta e furia Rocchi si è pure dimenticato di Nasca Se Nasca era all’AVAR di Juventus – Bologna per quale motivo non ha subito la sorte di Di Bello e Forneau? Forse all’AVAR si hanno meno responsabilità di chi sta al VAR? Per la cronaca Nasca è stato di nuovo inserito all’AVAR per Ternana – Cremonese del 30 agosto 2023, gara valida per la terza giornata di Serie B diretta da Manganiello.

Stavolta siamo perfino costretti a dare ragione a Giuseppe Cruciani e ai milioni di tifosi bianconeri per lo scarso, e inquietante, interessamento mediatico che è stato dato agli altrettanti gravi fatti arbitrali di Milano e Cagliari. Forse una volta per tutte sarebbe il caso che il designatore arbitrale ci spiegasse quali sono i falli che determinano i calci di rigore. Solo in questo modo i tanti tifosi a non tinte alternate se ne farebbero una ragione. E’ dura ammetterlo ma Cruciani ha stavolta colpito nel segno.

Forse qualcuno dubita che i 2 rigori farlocchi fischiati contro il Torino e il rigore netto negato al Cagliari contro l’Inter siano meno gravi del rigore negato al Bologna a Torino? Per la terza giornata mancano solo Di Bello e Fourneau ma il designatore arbitrale non ha trascurato altro.

Tutti in campo, o al VAR, iniziano le danze per la terza di campionato con Rapuano (dirige Roma – Milan), Marcenaro (dirige Atalanta – Monza), Mariani (IV Uomo in Napoli – Lazio), Fabbri (al VAR di Udinese – Frosinone). C’è pure Marini (Var di Lecce – Salernitana) che appena la settimana prima si è perso al VAR il fallo di Cuadrado su Luvumbo in area interista.

Auguriamoci che le premonizioni di Maurizio Pistocchi restino solo tali: “… Sinceramente, non vedo come il Napoli possa perdere questo campionato… Dovrebbero succedere solo cose strane ed incredibili, anche se sta già accadendo l’imponderabile in altre partite, se guardiamo a certe decisioni arbitrali“.

