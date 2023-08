Impallomeni non ha dubbi: “Lo scudetto è dell’Inter, deve solo decidere quando vincerlo”

Secondo l’ex calciatore Impallomeni, l’Inter è la grandissima favorita per lo scudetto in Serie A: “Deve solo decidere quando vincerlo”.

Non sembrano esserci dubbi per Stefano Impallomeni su quale sarà la squadra campione d’Italia al termine della Serie A 2023/2024. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore ha decretato l’Inter come favoritissima per lo scudetto.

“L’Inter deve solo decidere quando e come vincere lo scudetto, quest’anno non è semplice ma ha rinforzato una rosa già valida” ha dichiarato Impallomeni. Secondo lui, la finale di Champions della scorsa stagione ha dato grande forza al gruppo di Inzaghi.

Il Milan è una rivoluzione equilibrata che asseconda le idee di Pioli, ma l’Inter sembra avere qualcosa in più. Sulla Juventus invece Impallomeni è scettico: “Deve vincere, non basta puntare alla prospettiva”.

Infine una battuta sulla Roma di Mourinho: “Non può puntare a più del quarto posto, nonostante l’arrivo di Lukaku”. Insomma, per l’ex calciatore il pronostico è chiaro: la Serie A 2022/2023 sarà ancora una volta dell’Inter.

Da segnalare che nel corso dell’intervista, l’ex Roma non ha proferito parola sul Napoli campione d’Italia.