L’ex CT della Nigeria: “Osimhen sostituto ideale di Lewandowski»

Osimhen-Bayern, l’ex ct della Nigeria Gernot Rohr ha parlato alla Bild del possibile trasferimento dell’attaccante del Napoli in Germania

L’ex CT della Nigeria commenta le voci di un possibile passaggio di Osimhen al Bayern Monaco. Gernot Rohr, ex difensore tedesco nonché dal 2016 al 2021 CT della Nigeria, ha parlato ai microfoni della Bild. Di seguito le sue parole.

«Se Lewandowski dovesse andare veramente via Victor sarebbe il sostituto ideale: sono sicuro che si imporrebbe a Monaco».

Secondo le ultime notizie di calciomercato del portale Bild, il Bayern Monaco fa sul serio per Victor Osimhen, il club bavarese sta per perdere Robert Lewandowski che vuole il Barcellona.

L’attaccante polacco ha deciso di giocare in Spagna la prossima stagione e continua a lanciare messaggi sui social. Il giocatore ha postato una foto con la moglie a bordo del suo yatch a largo di Ibiza.

Secondo i tedeschi la volontà di Lewandowski oramai è chiara, il giocatore di 34 anni vuole trasferirsi a Barcellona perché si trova a suo agio in Spagna e dopo tanti anni al Bayern ha deciso di cambiare vita, in un’altra città.

Secondo la Bild i bavaresi vedrebbero in Victor Osimhen l’erede di Lewandowski, destinato all’addio. Naturalmente c’è da fare i conti con le richieste del Napoli, che chiede non meno di 100-110 milioni di euro per il suo bomber.