Ritiro Napoli: Koulibaly e Osimhen possibili assenti, Spalletti prepara i convocati

Il Napoli si prepara per il ritiro di Dimaro in Trentino che comincerà l’8 luglio, primo allenamento il 9 luglio. Gli azzurri sono pronti a cominciare la preparazione estiva in vista della prossima stagione, con l’esordio del Napoli il 15 agosto a Verona. La società azzurra si avvicina alla nuova stagione con un mercato in costruzione, così come gli altri club. Politano e Demme hanno chiesto la cessione, ma ci sono molte voci di mercato sia su Osimhen al Bayern Monaco che su Koulibaly alla Juve. Intanto sia il difensore senegalese che l’attaccante nigeriano potrebbero non essere presenti al primo giorno di ritiro in Val di Sole del Napoli. Il mercato in questo caso non c’entra nulla, dato che i due giocatori possono godere di qualche giorno in più di vacanze perché hanno giocato con la Nazionale.

Ritiro Dimaro: quando ci saranno le convocazione di Spalletti

Nei prossimi giorni i giocatori saranno impegnati con i test fisici al Konami Center di Castel Volturno, poi si partirà tutti alla volta di Dimaro in Trentino. Sicuramente ci saranno i nuovi acquisti Kvaratskhelia e Mathias Olivera. Ma quando ci sarà la lista dei convocati ufficiali di Spalletti? Gazzetta dello Sport fa sapere che la lista non sarà pronta prima di giovedì prossimo. Dunque bisognerà ancora attendere qualche giorno per sapere chi parteciperà al ritiro a Dimaro del Napoli.

C’è grande curiosità di vedere all’opera non solo i nuovi acquisti, ma anche i giovani come Zerbin e Gaetano, ma soprattutto Ambrosino bomber della Primavera protagonista anche con l’Under 19.