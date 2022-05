7 Gold – Spalletti può lasciare Napoli, attenti al colpo a sorpresa di De Laurentiis

Luciano Spalletti può lasciare Napoli al termine della stagione, Aurelio De Laurentiis ci sta pensando, lo fa sapere la redazione di 7 Gold. Secondo le ultime notizie, pare che Spalletti non sia così saldo sull panchina del Napoli. Una sensazione che diventa sempre più reale, anche perché De Laurentiis non hai mai dato un segnale contrario. Basterebbe un comunicato in cui si conferma Spalletti anche per il prossimo anno per mettere a tacere tutte le voci, ed invece ne furono fatti tee diversi per lo stesso ritiro, nessuno per Spalletti. Così la redazione di 7 Gold fa sapere che De Laurentiis sta pensando a Gian Piero Gasperini come tecnico del Napoli.

Gasperini allenatore del Napoli

De Laurentiis nelle ultime interviste ha fatto un accenno a Spalletti, lo ha teoricamente confermato ma mai in maniera convinta. Anche perché Spalletti ha ancora un anno di contratto col Napoli, e De Laurentiis difficilmente deciderà di pagare due allenatori. Secondo 7 Gold, c’è comunque la possibilità che Gasperini sia l’allenatore del Napoli nella prossima stagione. Non è un mistero che il presidente del Napoli stimi molto l’allenatore dell’Atalanta, che ha chiesto garanzie tecncihe per la prossima stagione. L’addio di Gasperini a Bergamo non è affatto impossibile.