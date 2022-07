Mudingayi: “Era tutto fatto col Napoli, accettai un triennale poi…”. Il retroscena sul mancato affare

Gaby Mudingayi, è stato vicinissimo al Napoli. L’ex calciatore di Inter e Lazio rivela il retroscena di mercato al giornalista Gianluca Di Marzio.

“Era tutto fatto per il mio passaggio al Napoli. Ricordo che i giornalisti mi chiamavano per dirmi che ci saremmo visti il giorno seguente a Castel Volturno per le interviste di presentazione.

Avevo già parlato con i dirigenti del Napoli ma il trasferimento è saltato proprio l’ultima sera del mercato perché le due società non hanno trovato l’accordo su pochi dettagli ma vi assicuro che era tutto fatto, si parlava di un contratto per 3 anni e io avevo accettato”.

Mudingayi sul passaggio all’Inter, spiega: “All’inizio la mia idea era quella di rimanere alla Lazio, ma i piani sono cambiati e alla fine sono andato in Emilia Romagna. Mi sono travato benissimo fin dall’inizio. Ho sempre cercato di dare il massimo, ovunque io sia andato perché è questo quello che sono: do sempre l’anima.Ho avuto moltissima sfortuna, mi sono infortunato gravemente al tendine d’Achille dopo 19 partite. Questo problema mi ha tenuto fuori dal campo per circa un anno e mezzo. A quei livelli quando si ha un infortunio così grave è difficile recuperare. Soprattutto in una squadra come l’Inter che aveva in rosa ancora molti giocatori del triplete”. Ha concluso Gaby Mudingayi.