Europa League: Spartak Mosca – Napoli: le formazioni, Mertens e Petagna in campo

Spartak Mosca-Napoli le ultime novità di formazione, la squadra di Spalletti ha tante assenze, Mertens va in panchina. Le formazioni ufficiali della sfida di Europa League sono state comunicate, la gara si giocherà a Mosca alle 16.30, ora italiana. Come ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa il Napoli vuole passare il turno, nonostante le tante assenze. Il tecnico del Napoli deve fare a meno di tanti calciatori: Osimhen, Anguissa, Ounas e Insigne sono fuori per infortunio, mentre Politano, Zanoli e Demme sono out a causa del Covid.

Gli azzurri scendono in campo a Mosca con la voglia di passare il turno, richiamando anche il ricordo di Diego Armando Maradona. Il 25 novembre sarà un anno dalla scomparsa del Pibe de Oro. La sfida di Europa League di Mosca è solo uno degli spunti per ricordare il fuoriclasse argentino. A Mosca, infatti, si giocò la famosa gara di Coppa Campioni in cui Maradona scese in campo con la maglia numero 16.

Spartak Mosca-Napoli: le formazioni ufficiali

Spartak Mosca (3-4-2-1): Selikhov; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Litvinov, Umyarov, Ayrton; Ignatov, Promes; Sobolev. Allenatore: Rui Vitoria.

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Jesus, Mario Rui, Lobotka, Zielinski, Lozano, Mertens, Elmas, Petagna. Allenatore: Spalletti.

Intanto nel prepartita di Spartak Mosca-Napoli si segnala anche la presenza, in Italia, di tifosi del Boca Juniors. Duecento sostenitori del club argentino sono arrivati a Napoli per il ricordo di Maradona ad un anno dalla morte. Abbracci e scambio di saluti con i tifosi del Napoli, uniti in un solo coro: “Diego, Diego”.