De Paul come Cristiano Ronaldo, Mele: “Sono senza scuorno”. Il commento da applausi

Ci risiamo, due pesi e due misure. Il fallo commesso da De Paul in Crotone-Udinese assomiglia moltissimo a quello commesso da Cristiano Ronaldo nel match tra Juve e Cagliari. Guardando le immagini i due falli sono praticamente identici per pericolosità, ma quello che cambia è la decisione arbitrale. Nel caso di De Paul l’arbitro Massimi ha deciso di espellere il giocatore friulano. Discorso diverso per Cristiano Ronaldo che colpisce Cragno a Cagliari, in quel caso Calvarese decise di non espellere il portoghese e non fu nemmeno richiamato al Var da Chiffi per rivedere meglio l’azione.

Su questi due episodi è arrivato il commento sui social del giornalista Silver Mele che scrive: “Fotogramma bipartito, alla stregua di logiche che orientano commenti e interpretazioni. Nel primo caso l’entrata di De Paul è “un fallo killer, violentissimo. Da rosso immediato”.

Nel secondo caso Ronaldo “non voleva colpire il portiere. Il giallo è misura congrua…anche se Cragno l’ha avuta buona”. Ronaldo poi ha fatto altri due gol (avrebbe lasciato in dieci la sua squadra dopo un quarto d’ora), giocando regolarmente le due o tre partite successive che il giudice sportivo gli avrebbe fatto saltare.

Ma ciò che davvero fa piangere è l’asservimento di chi racconta (senza scuorno) le vicende pallonare. Poi ci si lamenta della perdita di credibilità“.