LIVE – Napoli-Inter: 1-1

Napoli-Inter è il big match della 31^ giornata di campionato, gli azzurri sfidano il bunker di Antonio Conte che viaggia verso lo scudetto. Il Napoli deve rispondere a Milan, Lazio e Atalanta che hanno piazzato tre punti importanti per la corsa Champions League. Gli uomini di Gasperini hanno battuto la Juve in casa, mentre il Milan soffrendo ha battuto il Genoa, la Lazio ha vinto con il Benevento. Perde invece la Roma col Torino.

Napoli-INTER 1-1! Eriksen pareggia i conti con una staffilata di sinistro! Cross di Darmian intercettato da Manolas e sulla respinta Eriksen è il più lesto ad avventarsi e a trovare l’angolino basso con un gran tiro dal limite dell’area.

NAPOLI-Inter 1-0! Azzurri in vantaggio con un autogol di Handanovic! Cross dalla sinistra di Insigne comodamente bloccato da Handanovic che caricato da de Vrij si butta la palla in rete. Si sblocca l’incontro.



Napoli-Inter: le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

Napoli-Inter Canale tv e streaming

Napoli-Inter Data: 18 aprile 2021

20.45 Canale tv: Sky Sport Uno (201 satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) , Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (canale 251)

Il Napoli arriva alla sfida con l’Inter con Ospina infortunato e Lozano fuori per squalifica. Meret gioca titolare in porta, mentre in difesa viene riproposta la coppia Manolas-Koulibaly, Di Lorenzo a destra e Mario Rui vince il ballottaggio con Hysaj a sinistra. Centrocampo confermato con Demme (diffidato) al fianco di Fabian Ruiz. Politano, Zielinski e Insigne sosterranno la punta centrale Osimhen.

L’Inter ritrova la formazione tipo dopo il turnover di Cagliari. Tutto confermato in casa nerazzurra con Handanovic tra i pali, Bastoni, Skriniar e De Vrij. Hakimi e Darmian sulle fasce di centrocampo, mentre Brozovic, Barella e Eriksen sono i centrali. In attacco Lukaku e Lautaro Martinez sono intoccabili.