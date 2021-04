Corsa Champions: Milan spietato e fortunato, vittoria sofferta col Genoa. Nel finale due gol clamorosi sbagliati dal Grifone – VIDEO

Soffre ma vince il Milan contro il Genoa al San Siro. Fondamentale l’autorete di Scamacca al minuto 68 sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel finale, al minuto 86, clamorosa la doppia occasione capitata sui piedi di Masiello prima e Behrami poi. I due giocatori approfittano di un’uscita maldestra di Donnarumma, ma entrambi i tiri scagliati a botta sicuri vengono ribattuti sulla linea prima da Kjaer e poi da Tomori. E’ un po’ questo il film della partita con il Milan che è passato in vantaggio al minuto 13 con un bel tiro di Rebic, poi il pareggio di Destro al 37′. Nel secondo tempo si decide la partita con l’autorete di Scamacca, sfortunatissimo a deviare in rete un calcio d’angolo per il Milan.

L’arrembaggio finale del Genoa, con Pandev protagonista, non permette agli uomini di Ballardini di acciuffare un pareggio che avrebbero meritato. Ora il Mlian si porta a 66 punti e cerca di blindare il piazzamento Champions League per la prossima stagione.