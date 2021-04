Kjaer a Dazn: “Preso un altro gol di m….” la reazione di Leotta e Tiribocchi

Il Milan vince e soffre contro un Genoa ben organizzato. Ai microfoni di Dazn il centrale difensivo del Milan commenta la vittoria dei rossoneri: “Siamo stati bravi a reagire in un momento difficile dopo il pareggio, la vittoria è veramente importantissima per cercare di centrare il traguardo Champions League“. Kjaer è andato vicinissimo al gol con una traversa, ma al minuto 86′ ha salvato sulla linea un gol già fatto di Masiello, sul rimpallo è stato Tomori a salvare di nuovo sulla linea su un tiro di Behrami che salva il risultato sul 2-1.

Proprio sui troppo gol presi Kjaer commenta e non si trattiene: “Purtroppo anche oggi abbiamo preso un altro gol di me…” dice senza girarci troppo intorno il difensore: “Dobbiamo fare più attenzione perché il gol di Destro non dovevamo prenderlo”. Dopo l’intervista Diletta Leotta e Simone Tiribocchi hanno commentato con un sorriso la parola usata da Kjaer: “Diciamo che non le ha mandate a dire, sarà stata l’adrenalina del momento” hanno commentato i due di Dazn.