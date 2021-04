Corsa Champions: colpaccio Atalanta, vittoria con la Juventus – VIDEO

L’Atalanta riesce a battere la Juventus per 1-0 grazie ad una rete al minuto 87 di Malinovskyi. Un gol pesantissimo quello dell’attaccante ucraino che regala tre punti ai nerazzurri. Con la vittoria all’Allianz Stadium l’Atalanta si porta a 64 punti ed al terzo posto, superando di 2 punti proprio la Juventus ora al quarto posto con tre punti in più del Napoli. La Juventus orfana di Cristiano Ronaldo subisce una sconfitta davvero dolorosa che la tiene ancora in dubbio per la qualificazione Champions League.

Nella corsa al quarto posto importante la vittoria della Lazio contro il Benevento per 4-3. I biancoelesti di Simone Inzaghi tengono il passo per la Champions League, nonostante una partita combattutissima contro i campani guidati da Filippo Inzaghi. Alle 12.30 il Milan era riuscito a battere il Genoa, nonostante due occasioni importantissime per i liguri nel finale.