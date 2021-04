Napoli, contro l’Inter attenti ai diffidati: due uomini rischiano la squalifica

Il Napoli dovrà gestire anche la questione diffidati nella sfida contro l’Inter. A rischio squalifica nel Napoli i sono Demme e Mario Rui, due calciatori importantissimi per l’economia della squadra azzurra. Demme sarà titolare contro l’Inter ed oramai è un uomo fondamentale per il Napoli. Il centrocampista italo-tedesco ha scalzato Bakayoko e con lui in campo anche Fabian Ruiz sembra rendere al meglio. Altro diffidato in casa Napoli è Mario Rui che con l’Inter dovrebbe partire dalla panchina. Il ballottaggio tra Hysaj e Mario Rui è l’unico dubbio di Gattuso nella probabile formazione del Napoli che sfida l’Inter alle 20.45.

Contro i nerazzurri il Napoli dovrà fare a meno di Ospina infortunato e Lozano squalificato. Il messicano tornerà nella sfida con la Lazio che è in programma giovedì prossimo alle 20.45. Queste due partite potrebbero dire molto sul cammino del Napoli verso la qualificazione alla Champions League.