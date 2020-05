Mertens-Inter, Marotta fiuta l’affare. Il DG dei nerazzurri avrebbe trovato l’accordo per l’ingaggio del belga. Da definire i Bonus.

Mertens e l’Inter sempre più vicini. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, nello spazio riservato al calciomercato del Napoli, riporta un retroscena sull’attaccante azzurro e l’Inter. Secondo il quotidiano sportivo

I nerazzurri e il Barcellona continuano a dialogare per il passaggio in blaugrana di Lautaro, Marotta nel frattempo sta puntando tutto sull’attaccante del Napoli Dries Mertens.

Per portare “Ciro” a Milano, non ci sarebbe bisogno di pagare il suo cartellino, visto che il contratto del belga con il Napoli è in scadenza.

L’Inter è da tempo sulle tracce di Mertens, ma alcune uscite di De Laurentiis avevano frenato l’affare. Marotta non ha mai interrotto i contatti con gli agenti di Mertens e nelle ultime ore è tornato in maniera prepotente sul folletto belga.

“Nelle ultime ore, spiega il quotidiano sportivo, tra Mertens e l’Inter ci sarebbe un’intesa di massima per l’ingaggio, attorno ai 4,5 milioni di euro.

Mancherebbe da definire, invece, il premio alla firma e i bonus da aggiungere, ma i discorsi in questo senso sarebbero già molto avanzati.

Affare in dirittura d’arrivo, allora? In verità, non è ancora il momento per dare per scontata la fumata bianca”.



NAPOLI, ECCO AZMOUN

Se Mertens si avvicina all’inter, l’attaccante dello Zenit Sardar Azmoun potrebbe vestire la maglia azzurra. Secondo il corriere dello Sport, la società azzurra ha messo l’iraniano in cima alle preferenze per l’attacco.

Per ora non c’è posto per Azmoun, essendo extracomunitario, ma se dovesse partire Arek Milik, una casella si potrà anche liberare.