Il Napoli ci prova per Orsolini. Giuntoli vuole un’alternativa a Politano per il dopo Callejon. Primi contatti con l’agente. Il Bologna fissa il prezzo.

Cristiano Giuntoli sta valutando l’idea di portare Riccardo Orsolini a Napoli. Un primo sondaggio l’ha già fatto, sentendo il procuratore del ragazzo, Donato Di Campli, per capire un po’ la posizione del giocatore.

Lo ha rivelato l’edizione odierna della gazzetta dello sport. Secondo il quotidiano sportivo Il destino di José Maria Callejon sembra segnato: lo spagnolo non rinnoverà il contratto in scadenza e lascerà il Napoli dopo sette anni, aprendo un vuoto sulla corsia di destra che il solo Matteo Politano non potrà colmare.

Il Napoli ha bisogno di un’alternativa o, comunque, di un altro esterno che possa garantire la competitività. E l’ingaggio di Orsolini sarebbe la soluzione ideale.

ORSOLINI AL NAPOLI: IL BOLOGNA FISSA IL PREZZO

Prima che il Covid 19 imponesse la sospensione del campionato, il valore di mercato di Orsolini si aggirava intorno ai 20 milioni di euro. Due mesi dopo, la valutazione non è cambiata, ma al ds napoletano, Giuntoli, l’investimento piace.

Ma Politano da solo non può bastare, in prospettiva c’è. Continuità Al di là dell’atteggiamento che potrà avere il Bologna nel momento in cui Giuntoli dovesse contattare Riccardo Bigon, il ds emiliano ed ex Napoli, bisognerà considerare le richieste del giocatore.

Il manager ha lasciato intendere che Orsolini vuole la continuità, che non gli basterebbe giocare una quindicina di partite.

Cosa che a Napoli potrebbe avvenire, mentre a Bologna è un imprescindibile per Sinisa Mihajlovic. Fino alla sospensione del campionato, l’esterno aveva sommato 28 presenze, di cui 26 in campionato e 8 reti, con un rendimento costante.

Una continuità che gli deve servire per crescere e migliorare ancora, perché da giovane ambizioso qual è guarda con particolare coinvolgimento all’Europeo del 2021.

ORSOLINI, PARLA L’AGENTE

L’agente di Orsolini, Donato Di Campli ha parlato ai microfoni di Radio Marte dell’interesse del Napoli per l’esterno

“Orsolini piace al Napoli? Sì, è vero, ma è gradito anche tante altre società. A loro è sempre piaciuto, è un pallino di Giuntoli. Di mercato vero però su Riccardo in questo momento non ce n’è. Il Napoli è una società molto importante, che ha giocato in Champions League e che ha lottato per lo Scudetto. Sarebbe una soluzione gradita”.

Occhio, però, anche ad un possibile inserimento della Juventus: nel contratto di Orsolini sarebbe presente una clausola di riacquisto in favore dei bianconeri, al momento poco probabile in virtù delle problematiche legate all’emergenza economica causata dal Coronavirus.