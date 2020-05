Napoli, nel mirino di De Laurentiis la super coppia dell’Atalanta

Calciomercato Napoli con la società interessata a Ilicic e Zapata, nel caso Dries Mertens dovesse dire addio a fine stagione. Il sogno è Immobile.

Monitorare il mercato per non farsi trovare impreparati, in questa fase il Napoli sta profondamente sondando la disponibilità di attaccanti. Il club azzurro dà priorità al rinnovo di Dries Mertens che sarebbe molto gradito anche al tecnico Gattuso. Eppure la svolta decisiva non arriva, quindi la società continua a cercare un attaccante per il futuro. Secondo quanto riferisce Il Mattino il Napoli prova a lanciare l’offensiva per Duvan Zapata e Josip Ilicic dell’Atalanta.

La coppia che ha trascinato in questi anni i bergamaschi in Italia ed in Europa sta facendo sognare tantissimi club. L’attaccante sloveno fu vicino al Napoli già ai tempi di Ancelotti ma la trattativa non andò mai in porto. Poteva essere una valida pedina nel modulo del tecnico di Reggiolo, piazzato dietro le punte.

Napoli su Ilicic e Zapata, il sogno è Immobile

Il calciomercato in questo momento diventa un’incognita ancora maggiore, dato che non si capisce nemmeno quando finirà questa stagione calcistica. Eppure tutti i club devono farsi trovare pronti, ecco perché sotto traccia tutti continuano a lavorare sul mercato futuro. Il Mattino scrive che il Napoli i nomi di Ilicic e Zapata sono più che attuali. “Il primo sarebbe il preferito di Ringhio, il secondo in cima ai pensieri di De Laurentiis fin dall’estate scorsa. L’Atalanta non è un club facile con cui chiedere affari. C’è un altro nome nell’agenda di Giuntoli: Jeremie Boga, l’ala sinistra del Sassuolo, conteso anche dalla Roma. Il vero sogno nel cassetto è Ciro Immobile, per il gioco di Gattuso, l’ideale. Ma nonostante i rapporti idilliaci tra De Laurentiis e Lotito, si fatica a pensare che la Lazio possa aprire alla cessione di uno degli idoli del suo tifo“.