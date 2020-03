Corriere dello Sport – Un iraniano per il Napoli: spunta il nome di Azmoun

Napoli su Sardar Azmoun 25 anni attaccante dello Zenit di San Pietroburgo, lo riferisce il Corriere dello Sport che fa il punto sul mercato azzurro.

Fermarsi mai. Una prerogativa del calciomercato che trova spazio anche in questa fase di campionato bloccato. Il Napoli lavora al bomber del futuro ed ha sondato già diversi nomi, ma altri ce ne saranno.

Azmoun e il nome accostato al Napoli dal Corriere dello Sport. L’attaccante iraniano in forza allo Zenit ha delle ottime referenze positive, così il taccuino di Cristiano Giuntoli si è arricchito di un a nuova voce. Quattordici gol in ventinove partite per il 25enne che “dà la sensazione di essere in grao di sopportare l’italia, riempiendo l’area con un fisico solido e un fiuto rassicurante“. Il contratto di Azomoun scade nel 2022 ed il valore di mercato del calciatore si aggira intorno ai 20/25 milioni di euro. Una cifra abbordabile per il Napoli.

Napoli: Azmoun e le altre idee

Una ricerca che si rispetti non si può fermare ad un solo calciatore sondato, così lo scouting partenopeo da tempo si è messo sulle tracce di calciatori validi per la rosa del Napoli. Il nome di Mateta del Mainz è ritornato in auge dopo che è ritornato a segnare a distanza di 4 mesi dall’ultimo infortunio al menisco. Oramai il problema fisico sembra alle spalle e Giuntoli lo ha di nuovo puntato, dopo aver accantonato per forza di cose. Resta aperta la pista che porta a Jovic del Real Madrid, ma il problema resta Florentino Perez, come sottolinea anche il CdS. Sessanta milioni di euro lo ha pagato il Real, ora non vuole svenderlo. Loren Moron del Betis Siviglia è l’altra idea estera. Resta il sogno Icardi, ma il costo del cartellino e l’ingaggio sono proibitivi. In Italia il nome più gettonato resta sempre quello di Belotti.