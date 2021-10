Chiabretti a Tiki Taka: “Osimhen annullato da Bremer, bisogna dirlo”. Auriemma zittisce tutti

Osimhen annullato da Bremer lo dice Piero Chiambretti conduttore di Tiki Taka, talk show sportivo in onda su Italia 1. Il giornalista durante l’ultima putata di Tiki Taka contesta la prestazione di Osimhen, autore del gol decisivo con il Torino. Rete che ha fruttato al Napoli l’ottava vittoria consecutiva in campionato ed il primato in classifica. Chiambretti ha detto: “Osimhen con Bremer alle calcagna per ottanta minuti non ha fatto praticamente nulla. Non ha tirato dentro la porta, bisogna dirlo questo. Magari darà fastidio a qualcuno ma questo va detto“. Un commento che trova subito il consenso di Cruciani che si è scontrato anche Auriemma parlando di Osato. Il commento di Chiambretti su Osimhen annullato da Bremer sembra azzardato. Anche perché il nigeriano ha avuto qualche occasioni per tirare in porta, ma ha fatto soprattutto un lavoro sporco per far salire la squadra. Inoltre ha segnato la rete decisiva per la vittoria.

VIDEO – Chiambretti contesta Osimhen ed esalta Bremer

Bremer ha fatto sicuramente un’ottima impressione con il Napoli. Non è un caso che ci sono tanti voci di calciomercato che vedono proprio il Napoli interessato a Bremer. Nonostante tutto quanto affermato dal conduttore di Tiki Taka, storico tifoso del Torino, sembra esagerato. Ma se Chiambretti ha detto che Bremer ha annullato Osimhen, il pensiero di Auriemma è totalmente diverso. Il giornalista napoletano ha detto: “Quanto accaduto col Torino significa una cosa, ovvero che il Napoli ha imparato ad essere una grande squadra, cioè a vincere anche partite che magari devono terminare in parità. Se Osimhen – aggiunge – non avesse giocato con il Torino, magari i granata non avrebbero perso. Questa è una ulteriore conferma che le otto vittorie sono tutte meritate, chi dice che il Napoli vincerà lo scudetto è un emerito idiota, si può dire che ha la rosa e la forza per farlo ma non chelo vincerà sicuramente“.