Napoli su Bremer, arriva la conferma: “Prestazione super, attenti gli azzurri”

Gleison Bremer difensore del Torino è un obiettivo di calciomercato del Napoli, l’interesse viene confermato da Nicolò Schira. Il giornalista esperto di mercato sui social ha scritto: “Ieri altra sontuosa prestazione di Bremer, ormai per rendimento tra i 5 migliori centrali della Serie A. Il Torino lavora al rinnovo fino al 2024, ma il brasiliano fa gola alle big (Inter e Napoli lo seguono con attenzione per l’estate)“. La partita di Bremer è stata veramente da incorniciare, basti pensare che spesso è riuscito a limitare Victor Osimhen. Il nigeriano ha siglato comunque il gol decisivo al Toro, ma ha dovuto sudare molto contro il difensore centrale classe ’97.

Calciomercato: Bremer al Napoli in uno scambio

Da tempo si parla di un interessamento della società partenopea per Bremer. Tanto che più voci di mercato inseriscono il difensore in una trattativa tra Napoli e Torino, che porterebbe Bremer al Napoli e Petagna in granata. L’attaccante ex Spal è stato trattenuto in questa stagione da Spalletti ma vuole giocare con maggiore continuità. Petagna potrà trovare maggiore spazio a gennaio, quando ci sarà la Coppa d’Africa che porterà via Osimhen e non solo. Ma anche in quel caso dovrà giocarsi il posto con Mertens, altro giocatore molto forte nella rosa azzurra. Ecco perché lo trattativa con protagonisti Petagna e Bremer non è da escludere.

Chi è Gleison Bremer

Gleison Bremer Silva Nascimento fu portato la Toro ai tempi di Mazzarri. E’ un classe ’97 che ha militato nell’Atletico Mineiro prima di fare il grande salto in Serie A. Nato a Itapitanga piccolo centro dello stato di Bahia, ha militato nelle giovanili del Desportivo Brasil e del San Paolo. Il suo esordio nella massima serie brasiliana lo fa nel 2007 contro la Chapecoense, squadra coinvolta nel disastro aereo. Bremer con i suoi 188 centimetri ed un fisico imponente, oltre ad un ottimo senso della posizione ha bruciato le tappe ed i granata sono riusciti a soffiarlo alla Roma. Ora Il Napoli ha messo gli occhi su Bremer ma non sarà facile strapparlo al Torino di Urbano Cairo. Il difensore sta disputando un’ottima stagione in Serie A e tanti club si sono messi sulle sue tracce. Questo non fa altro che far aumentare il prezzo del suo cartellino.