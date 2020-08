Video – Juventus eliminata: disperazione per Oppini

La Juventus è stata eliminata dalla Champions League, la reazione di Francesco Oppini negli studi di 7 Gold, ecco il video.

E’ un Francesco Oppini distrutto dall’eliminazione dalla Champions della Juventus. La squadra di Sarri pur vincendo per 2-1 ha dovuto cedere il passo al Lione, che grazie ai due gol messi a segno fuori casa ha trovato la qualificazione ai quarti di finale. Durante il match i bianconeri ci hanno creduto, anche se a passare in vantaggio è stato proprio il Lione. Il rigore di Depay è stato molto contestato, ma dalle immagini appare evidente che il fallo c’era tutto. Discorso diverso per quello concesso alla Juventus e realizzato da Ronaldo. Sempre Depay protagonista, il calciatore ha le mani attaccate al corpo quando intercetta il pallone. Il secondo gol di Ronaldo ha dato poi speranza alla Juventus e ad Oppini che però non ha potuto festeggiare al termine del match nonostante la vittoria. Ora è bufera contro Sarri in casa bianconera, si parla già di sostituti. Il tecnico viene imputato come principale artefice dell’eliminazione.

Video – la reazione di Oppini all’eliminazione della Juventus