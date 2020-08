Gazzetta spinge il Napoli: impresa possibili, ecco i cinque motivi

Barcellona-Napoli sfida decisiva per il passaggio del turno ai quarti di finale. Agli azzurri serve l’impresa per riuscire a battere gli spagnoli.

Sulla carta il Napoli parte sfavorito, nonostante a Setien manchino molti giocatori quelli che vanno in campo sono comunque dei fenomeni. Basta guardare il tridente d’attacco: Griezmann, Suarez e Messi, anche se nelle probabili formazioni c’è qualche dubbio sulla presenza del francese.

Secondo Gazzetta dello Sport, l’impresa del Napoli a Barcellona non è impossibile. Ecco quanto riferisce il quotidiano in rosa: “E’ un Barcellona dai mille problemi. Gattuso ci prova: ha cinque motivi per crederci”. Secondo la rosea i punti a favore degli azzurri sono nello specifico: la ristrettezza di uomini a disposizione di Sétien per il centrocampo, il Camp Nou vuoto, la fragilità difensiva dei blaugrana, il nervosismo di Messi ed infine anche il precedente di Manolas“.