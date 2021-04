Tuttosport punge il Napoli: “Serie Asl, la Juve scende in campo nonostante i positivi”

Juventus-Napoli si gioca nonostante i due positivi in casa bianconera e Tuttosport alimenta polemiche sul rinvio del 4 ottobre.

Finalmente si gioca: Juventus-Napoli scenderanno regolarmente in campo come affermato dall’Asl di Torino che ha dato il via libera giocare la partita, valida per il recupero della 3^ giornata di campionato. Nonostante tutto le polemiche su questo match non si spengono, anche perché in casa Juventus ci sono due positivi al Covid, mentre Demiral è guarito nella giornata di ieri. Una situazione che sta facendo infuriare i tifosi bianconeri, mentre Pirlo in conferenza stampa ha parlato, di nuovo, di rispetto delle regole.

Juventus-Napoli: il commento di Tuttosport

Oggi, nonostante una delle due squadre abbia due positivi al Covid-19 in rosa, si giocherà una partita che che il 4 ottobre era stata rinviata per la presenza di due positivi nella rosa di una delle due squadre. È la fotografia perfetta della Serie Asl, ovvero la bizzarra collezione di incongruenze che stanno caratterizzando il campionato italiano (e solo quello italiano) ai tempi del virus. Ed è iniziato tutto il 4 ottobre, quando era in programma Juventus-Napoli diventata la partita fantasma, perché il Napoli aveva Zielinski ed Elmas positivi e, dopo un fitto carteggio tra la Asl e la società azzurra, era arrivato il divieto di lasciare il capoluogo campano.

Il quotidiano sportivo rincara la dose e riporta alla mente anche la vittoria al Coni del Napoli. Va ricordato che la società azzurra non si era mai opposta a giocare Juventus-Napoli del 4 ottobre. In quel caso fu l’Asl a bloccare gli azzurri che erano già in partenza.