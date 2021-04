Tuttosport – Givova sponsor tecnico del Napoli: cifre e durata della proposta

Givova sponsor tecnico del Napoli, la società campana di prodotti sportivi è in trattativa con la SSCN per subentrare a Kappa.

Le maglie del prossimo anno del Napoli potrebbe firmarle Givova che vuole diventare sponsor tecnico, la società di scafati è in trattativa con il club azzurro. Secondo quanto riferisce Tuttosport la trattativa va avanti da mesi, ovvero da quando si è capito che la Kappa non rinnoverà il suo contratto col Napoli. Tra la SSCN e l’attuale sponsor tecnico manca l’intesa per il rinnovo. A quanto pare Kappa vorrebbe rinnovare per un altro anno ma a cifre più basse rispetto a quelle attuali, condizione che non piace al presidente Aurelio De Laurentiis, soprattutto per la durata del contratto. Così il patron ha cominciato a cercare altri sponsor sul mercato, attendendo l’offerta giusta.

Givova sponsor Napoli: tutte le cifre

Nelle settimane scorse come sponsor tecnico del Napoli si è parlato anche di Legea, ma attualmente l’offerta più allettante è stata presentata dalla società di Scafati. Secondo Tuttosport Givova per diventare sponsor tecnico del Napoli ha proposto un quinquennale a 4,5 milioni di euro netti a stagione. A questi si aggiungono una serie di bonus legati a merchandising e numero di maglie vendute. In questo modo l’offerta di Givova al Napoli potrebbe toccare 7/8 milioni a stagione, dunque superiore rispetto a quella che fino ad ora è stata prospettata alla società azzurra da altri competitor. Con Givova sponsor del Napoli andrebbe sicuramente a cambiare lo stile delle maglie presentate fino ad ora dal club azzurro. E’ risaputo che ad Aurelio De Laurentiis piace molto intervenire in questa questione. Il patron azzurro partecipa attivamente alla creazione delle divise da gioco, cercando sempre di mettere un tocco di creatività in più. Entro breve una decisione dovrà essere presa, anche perché la stagione sta per terminare.