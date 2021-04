Juventus-Napoli: le probabili formazioni, Rrahamani ballottaggio con Manolas

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli: tra gli azzurri c’è il ballottaggio Manolas-Rrahamani, Pirlo sceglie tiene fuori Dybala.

Juventus-Napoli finalmente si gioca, le due formazioni scenderanno in campo oggi alle 18.45 per il recupero dalla 3^ giornata di Serie A. Una sfida che è stata in bilico fino all’ultimo momento visti i due casi Covid in casa bianconera, che hanno innescato le polemiche di Tuttosport. L’Asl di Torino ha dato il via libera e quindi si scenderà in campo regolarmente. Così si può parlare di probabili formazioni di Juventus-Napoli, sfida che vale un pezzo di qualificazione Champions League.

Qui Juventus: Pirlo, che in conferenza stampa ha tirato una bordata al Napoli, va avanti col 4-4-2. Il tecnico bianconero deve rinunciare a Bernardeschi e Bonucci causa Covid 19, ma ha recuperato Demiral. In difesa spazio a Chiellini-De Ligt coppia centrale con Danilo e Alex Sandro sulle fasc. A centrocampo rientra Rabiot titolare con Bentancur in ballottaggio con McKennie. Cuadrado agirà sulle fasce con Chiesa. In attacco spazio alla coppia Ronaldo-Morata mentre Dybala va in panchina.

Qui Napoli: Gennaro Gattuso non ha particolari problemi di formazione, ma rispetto alla partita col Crotone farà molti cambi. In porta è pronto a riprendersi il posto da titolare Ospina, mentre in difesa rientra Koulibaly dalla squalifica e Manolas si gioca un posto con Rrahmani. Sugli esterni ci sono Di Lorenzo e Hysaj. A centrocampo Demme e Fabian sono la coppia centrale. In attacco Lozano e Insigne saranno gli esterni con Zielinski che agirà dietro l’unica punta Mertens.

Ecco le probabili formazioni di Juventus-Napoli

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Hysaj; Fabián Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Gattuso.