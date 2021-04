Calciomercato Napoli: l’Everton vuole Meret, lo ha chiesto Ancelotti

L’Everton ha messo gli occhi Alex Meret, il portiere del Napoli non vuole vivere più il dualismo con Ospina e cerca una squadra.

Si accendono le sirene di calciomercato per Alex Meret, con l’Everton pronto a fare l’assalto decisivo a giugno. Il portiere a 24 anni cerca una squadra che lo faccia giocare con continuità, mentre a Napoli vive da circa due anni l’alternanza con Ospina. Il Napoli aveva preso Meret per farne il portiere del futuro, ma dall’arrivo di Gattuso le certezze sono diventate sempre minori, frutto anche delle ottime prestazioni di Ospina. Ora il portiere ex Spal cerca maggiori sicurezze e tocca al Napoli decidere se vuole continuare a puntare su di lui, oppure lasciarlo partire.

Secondo Gazzetta dello Sport il calciomercato offre tante squadre a Meret, tra cui l’Everton. Ancelotti chiede il portiere che ha già allenato al Napoli e l’idea di giocare in Premier League alletta il calciatore. Il club inglese sarebbe pronto a fiondarsi sul portiere già a fine stagione. In questi mesi la società azzurra dovrà decidere che fare con il giovane portiere nel giro della Nazionale. Sulla scelta di tenere o meno Meret a Napoli sicuramente influirà la decisione del nuovo allenatore, che porrà o meno il veto sulla cessione.