Mauro su Juventus-Napoli: “Spareggio Champions League, come una finale”

Massimo Mauro ex calciatore di Juventus e Napoli parla del match dell’Allianz Stadium che si giocherà alle 18.45.

La partita tra Juventus e Napoli vale un pezzo di qualificazione alla prossima Champions League. Anche Massimo Mauro ne è convinto ed al Corriere del Mezzogiorno dice: “Nel calcio non amano parlare di partita decisiva. E’ uno spareggio, è come una finale. Chi la spunta occupa il suolo della Champions. Un bel vantaggio. Bisogna però anche sapersi guardare indietro. Le romane sono capaci di agguati“.

L’ex calciatore di Juventus e Napoli fotografa anche il momento dei due allenatori: “Sono bravi entrambi, simili nell’impostazione. Se a Rino gli fanno fare solo calcio trasferisce a squadra, città e club il 110%. E più un “Mourinho”. Non ho mai compreso le critiche rivoltegli a Napoli. Pirlo è moderato, riflessivo, alla “Ancelotti” per capirci. E potrebbe funzionare come successe ad Allegri per la Juve che perse colpi e poi vinse lo scudetto. Lui non ha tutte le colpe. Se Szczesny prende gol ingenui“.

Mauro mette a confronto anche altri due protagonisti di Juventus-Napoli, ovvero Insigne e Cristiano Ronaldo: “Lo juventino è un giocatore formidabile ma non un leader. Ha atteggiamenti non impeccabili con i compagni di squadra. É poco incoraggiante verso di loro in molti momenti. Il napoletano è forte, anima di un gruppo che punta in alto“.