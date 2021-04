Sky – Pirlo ‘perdona’ Arthur e McKennie, titolari in Juventus-Napoli

Andrea Pirlo lancia titolari Arthur e McKennie in Juventus-Napoli, i due centrocampisti scenderanno in campo all’Allianz Stadium.

Dopo una sola giornata di ‘punizione’ tutto è perdonato per Arthur e McKennie, protagonisti insieme a Dybala della festa a casa del giocatore americano. I due centrocampisti sono pronti a prendersi il posto da titolare in Juventus-Napoli, nel 4-4-2 disegnato da Pirlo. Sia Arthur che McKennie avevano saltato per punizione la sfida con il Torino, che quasi sicuramente non avrebbero giocato anche senza alcun tipo di provvedimento. Insomma dopo aver usato mediaticamente il pugno duro Pirlo torna sui suoi passi e dopo appena tre giorni reintegra i due calciatori, insieme con Dybala. L’attaccante andrà in panchina lasciando spazio a Morata e Ronaldo, mentre McKennie e Arthur saranno titolari col Napoli. Questo spingerà Pirlo a spostare anche Cuadrado in difesa al posto di Alex Sandro sulla fascia sinistra.