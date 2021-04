Venerato su Juventus-Napoli: “Demme titolare, presa la decisione su Manolas e Rrahamani”

Ciro Venerato giornalista della Rai a Radio Kiss Kiss Napoli parla della probabile formazione del Napoli che gioca con la Juventus.

La formazione del Napoli che affronta la Juventus all’Allianz Stadium alle 18.45 presenta molte novità. Secondo Ciro Venerato il tecnico Gennaro Gattuso ha sciolto le riserve: “Le scelte sono state fatte. In porta ci va Meret e non Ospina. In difesa Rrahamani sarà il partner di Koulibaly, mentre sugli esterni ci sono Hysaj e Di Lorenzo“. A centrocampo Demme gioca titolare così come Lozano, fa sapere Venerato. Dunque il ballottaggio Manolas-Rrahamani viene visto dall’ex difensore del Verona, anche perché il greco anche contro il Crotone ha fornito una prestazione insufficiente.

Ecco la formazione del Napoli annunciata da Ciro Venerato: “Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj, Demme, Fabian Ruiz, Lozano, Zielinski, Insigne, Mertens“. Con questo undici partirà titolare il Napoli che con la Juventus cerca punti importanti per la qualificazione Champions League. Andrea Pirlo risponde con il reintegro di McKennie e Arthur. I due centrocampisti dopo essere stati puniti per la festa a casa del centrocampista americano ritornano titolari. Niente da fare invece per Dybala pronto a sedersi ancora in panchina. Insieme ad Osimhen saranno i due calciatori che potrebbero cambiare il volto del match in corsa.