Icardi lascia il Psg: sondaggio di Napoli, Roma e Juventus

Mauro Icardi è pronto a lasciare il Psg durante il prossimo calciomercato estivo, un sondaggio lo hanno fatto Napoli, Juve e Roma.

Il calciomercato di giugno 2021 vedrà di nuovo Mauro Icardi protagonista, l’argentino vuole lasciare il Psg e cerca una nuova squadra. Secondo quanto riferiscono calciomercato.com e Tuttosport anche il Napoli si è messo sulle tracce di Icardi, ma un sondaggio lo hanno fatto pure Roma e Juventus. I giallorossi cercano un sostituto di Dzeko che ha 35 anni, mentre i bianconeri propongono uno scambio con Dybala che è stato praticamente messo sul mercato. Il Napoli nel ruolo di attaccante centrale è già coperto con Mertens e Osimhen ma Icardi rappresenta un vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis. Il patron del napoli ha più volte cercato di prendere l’argentino, ma l’affare non si è mai concretizzato.

Anche in questo caso l’arrivo di Icardi in maglia azzurra sembra davvero complicato, dato che l’argentino guadagna 5,7 milioni di euro a stagione. Ovvero quasi gli stessi che percepisce Koulibaly, giocatore che il Napoli vorrebbe cedere per abbassare il tetto degli ingaggi.