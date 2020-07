Tuttosport – Lozano al Parma per sostituire Gervinho

Hirving Lozano verso Parma, lo scrive Tuttosport. C’è la possibilità che il messicano vada a sostituire Gervinho tra le fila dei ducali.

C’è una possibilità che Hirving Lozano possa vestire la maglia del Parma nella prossima stagione, lo scrive Tuttosport. L’attaccante messicano non sembra convincere Gennaro Gattuso che anche in queste ultime partite non lo sta lanciando in campo dal primo minuto. Certo il tecnico ha esigenza di testare la squadra che deve affrontare il Barcellona, ma comunque Lozano appare sempre distante dalle idee di gioco dell’allenatore calabrese. Lozano è stato scelto da Ancelotti che continua a ritenerlo un grande calciatore, ma evidentemente ci sono visioni ed idee completamente diverse con il suo successore sulla panchina del Napoli. Così le voci di mercato intorno a Lozano si intensificano e l’addio del messicano è sempre più probabile, a fine stagione qualcosa potrebbe accadere.

Il Parma potrebbe essere una squadra interessata a Lozano ma c’è da fare i conti con l’ingaggio del messicano. Quattro milioni di euro netti a stagione non sono bruscolini e difficilmente una società come quella dei ducali può fare un investimento simile. Qualcosa, forse, potrebbe cambiare qualora il fondo qatariota decida di prelevare il pacchetto di maggioranza della società. Se dovessero arrivare soldi freschi e grandi ambizioni, allora anche il Parma potrebbe fare un pensiero a Lozano e quindi assecondarlo dal punto di vista dell’ingaggio. La partenza del messicano sarebbe un ulteriore tassello mancante in attacco visto che Milik ormai è ai saluti finali. Il Napoli si è cautelato con Victor Osimhen ma serve qualcos’altro in fase avanzata. Ecco che ritornano in auge i nome di Boga e Cengiz Under. L’ivoriano è il calciatore preferito dal club partenopeo, ma il Sassuolo sta facendo molta resistenza. Boga vorrebbe vestire la maglia del Napoli e questo alla fine potrebbe essere determinante per chiudere l’affare.