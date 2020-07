Ultime notizie per Victor Osimhen al Napoli. Le due società firmeranno ufficialmente oggi i contratti, risolti tutti gli ultimi dettagli col giocatore.

Era nell’aria oramai da qualche giorno, ma nel calciomercato può accadere veramente tutto. Ora ci siamo veramente per Victor Osimhen al Napoli. Anche gli ultimi dubbi burocratici sono saltati. Il giocatore da tempo aveva accettato la piazza azzurra, ma è stato necessario l’ultimo confronto tra Giuntoli, D’Avila e D’Amico per togliere ogni altro dubbio. Il Mattino parla di un incontro di circa 30 minuti tra i tre operatori di mercato e di una trattativa oramai blindata:

Oggi tutte le ultime formalità di rito verranno completate e arriveranno le firme al contratto prima di Gerard Lopez, patron del Lille, e poi di Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli. L’affare è fatto e l’annuncio sarà oggi. Insomma, alla fine Osimhen ha mantenuto la parola data a Rino Gattuso nel corso della cena a casa sua, a Posillipo. Con il Lille il più grande investimento dell’era De Laurentiis. Non gli 80 milioni di euro di chi parlano in Francia, ma poco più di 55 milioni (con pagamenti dilazionati fino al 2023). A cui va inserito anche il cartellino di Karnezis: l’ex udinese ha dato il suo assenso al passaggio in Ligue 1.

Le cifre per il passaggio di Victor Osimhen al Napoli insomma non sono quelle che si era paventate ad inizio trattativa. Il club azzurro ha comunque fatto un investimento importantissimo, il più importante della sua storia. Mai un giocatore era stato pagato 55 milioni di euro. Il nigeriano arriva al Napoli con una responsabilità importantissima, cercare di risolvere il problema del gol che soprattutto nelle ultime settimane sta attanagliando la squadra di Gattuso. Proprio il confronto con il tecnico del Napoli e con il presidente De Laurentiis è stato fondamentale per convincere il giocatore.