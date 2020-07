Tuttosport – Focus Calciomercato Napoli: Veretout e Boga, ultime su Under

Il calciomercato del Napoli non si chiude con l’acquisto di Victor Osimhen. Aurelio De Laurentiis ci prova per Veretout e Under della Roma, attenti a Boga.

Tuttosport riserve un focus di calciomercato al Napoli con le ultime notizie sulle trattative degli azzurri. L’affare Victor Osimhen oramai è in cassaforte e si attendono solo gli annunci ufficiali che dovrebbero arrivare in giornata, attraverso i social. Ma ci sono altri affari ancora in ballo come quello che potrebbe portare Jeremie Boga alla corte di Gennaro Gattuso. Il Sassuolo per privarsi del calciatore chiede almeno 40 milioni di euro. Una cifra enorme per il Napoli che vorrebbe abbassare le pretese inserendo qualche contropartita tecnica. Il dg Carnevali ha dichiarato incedibile il giocatore ivoriano, ma davanti ad un ottimo affare le sue certezze cadrebbero, anche perché Boga gradirebbe vestire la maglia azzurra. L’affare restare in piedi, anche se con qualche difficoltà da risolvere nei prossimi giorni.

Calciomercato Napoli: le trattative con la Roma

Intanto restano in piedi anche le piste che portano a Jordan Veretout della Roma, trattativa che è in una fase avanzata. Il centrocampista francese già la scorsa stagione era stato vicinissimo a vestire la maglia azzurra e questo volta potrebbe essere la volta buona. Con i giallorossi il Napoli tiene in piedi il discorso anche legato a Cengiz Under che sarebbe la prima scelta se non si riuscisse a centrare l’obiettivo Boga.

Altro nome per il calciomercato del Napoli è quello di Rashica del Werder Brema, pista tenuta viva ma non è stato ancora affondato il colpo, dato che resta un’alternativa. Per gli affari in uscita sono oramai scontati gli addii di Allan che va verso l’Everton, Callejon pronto a tornare in Spagna e quello di Milik che vuole la Juve. Il polacco anche ieri ha giocato malissimo, indispettendo i tifosi partenopei.