Repubblica – Retroscena Napoli: nessun premio col Barcellona

L’edizione odierna di Repubblica svela un retroscena sul premio al Napoli che Aurelio De Laurentiis era pronto a fissare in caso di passaggio del turno col Barcellona.

Non ci sarà nessun premio per i calciatori del Napoli in caso di passaggio del turno con il Barcellona. E’ Repubblica nella sua edizione odierna a svelare questo retroscena. Nei giorni scorsi si era parlato di un patron pronto a mettere sul piatto non solo soldi, ma anche un bonus ferie qualora la squadra di Gennaro Gattuso fosse riuscita a passare il turno contro Messi e compagni. Una prospettiva che secondo il quotidiano non esiste.

La squadra dovrà tirare fuori il massimo nella sfida con il Barça, molto di più di quello fatto vedere nelle ultime uscite in campionato. Il problema della finalizzazione resta davvero complicato in casa Napoli. Anche contro l’Inter tantissime azioni nitide sono state sprecate. Con il Barcellona, invece, servirà massimizzare ogni piccolissima occasione, altrimenti sarà veramente impossibile riuscire a passare il turno di Champions League e approdare alle Final Eight.

Con o senza premio i calciatori del Napoli dovranno dunque cercare di svoltare e cambiare passo per una partita fondamentale. Ci si gioca l’accesso ad un format di competizione che molto probabilmente non sarà mai più utilizzato. Approdare nelle migliori 8 d’Europa e giocarsi partite secche da dentro o fuori può essere una cosa irripetibile. Certo gli azzurri andrebbero a giocare contro il Bayern Monaco, ma resta sempre una partita secca ed in 90 minuti da dentro o fuori può accadere qualsiasi cosa. Lo sa anche Gennaro Gattuso che sta cercando di stimolare il più possibile i suoi calciatori, di responsabilizzarli in vista del match di Champions. La partita con l’Inter deve essere accantonata in fretta, non si può rischiare un’altra brutta figura anche con la Lazio, nonostante il campionato non abbia più niente da regalare.