Scambio Ounas-Gabriel: Lille e Napoli vogliono chiudere un altro affare

Il calciomercato del Napoli continua sull’asse con il Lille. Lo scambio Ounas-Gabriel può diventare realtà nei prossimi giorni, dopo la chiusura di Osimhen.

Non c’è tempo di riposare, di chiudere una trattativa che subito se ne può aprire un’altra. In realtà lo scambio Ounas-Gabriel, su cui scrive oggi Il Mattino, era nell’aria già da un po’ di tempo. Il difensore brasiliano piace al club di Aurelio De Laurentiis che ha un ottimo rapporto con Gerard Lopez presidente del Lille. L’idea di portare a termine anche questo colpo c’è tutta. I due presidenti ne hanno parlato spesso e c’è la volontà di portare avanti la trattativa. Il Napoli vuole puntare sul difensore che piace a Gattuso.

Nello scambio Ounas-Gabriel ci dovrebbe essere un conguaglio a favore del Lille, ma è proprio su questi dettagli che si gioca la partita decisiva. Fino ad ora, come previsto dalle regole federali, questa trattativa è stata tenuta completamente slegata da quella che porterà Victor Osimhen in maglia azzurra. Quando si chiuderà definitivamente l’affare per l’attaccante nigeriano allora riprenderanno più intensamente i rapporti per portare Gabriel in maglia azzurra. Questo potrebbe aprire le porte ad un addio di Kalidou Koulibaly, anche se in questo caso la trattativa non è scontata. Il Manchester City preme per avere il difensore senegalese, ma dovrà sborsare almeno 80/90 milioni di euro per assicurarsi sul cartellino del giocatore.