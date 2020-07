Allan lascia Napoli: procuratori attesi a Capri per l’accordo

Allan lascia Napoli il centrocampista brasiliano è al passo d’addio. I procuratori sono attesi a Capri per trattare la cessione con Aurelio De Laurentiis.

E’ arrivato il tempo per Allan di lasciare Napoli. Doveva andare via forse una pio di sessioni di mercato fa, quando il Psg ci aveva provato concretamente. In quel momento Allan rubava palloni a chiunque passasse nel suo raggio d’azione e la società decise di trattenerlo. E’ stato forse quello l’inizio del declino per il calciatore che in queste ultime settimane ha dimostrato comunque impegno e volontà. Stessa cosa non si può dire ad esempio di Arek Milik, oramai promesso sposo della Juventus.

Il ciclo a Napoli è comunque terminato e così è giusto che il brasiliano cerchi stimoli altrove magari all’Everton di Carlo Ancelotti. I procuratori del calciatore, secondo quanto riferisce Il Mattino, sono attesi a capri proprio in questi giorni per trattare con il presidente Aurelio De Laurentiis. Il club inglese chiede uno sconto rispetto ai 50 milioni di euro che inizialmente chiede il club partenopeo. Impossibile cedere Allan per quella cifra ed in questo contesto di mercato. Molto più fattibile se si dovesse arrivare a 30/35 milioni di euro.

Dunque il Napoli se vuole veramente lasciar partire Allan dovrà decidere di abbassare le pretese. In questo momento sembra veramente difficile fare diversamente, dato che alla porta non ci sono grandi pretendenti per il calciatore. L’Everton è il club che più di tutti si è interessato al brasiliano che spinge per la cessione.