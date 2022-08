Times – Fair Play finanziario: sanzioni per Juve, Inter e Roma, rischiano forti limitazioni

Roma, Juve e Inter rischiano pesanti sanzioni dalla Uefa per il Fair Play Finanziario lo scrive il Times. La prestigiosa testata inglese scrive che i tre club italiani sono tra le squadre più a rischio sanzioni da parte della Uefa. La situazione peggiore riguarda i giallorossi ed i nerazzurri che oltre ad una multa verrebbero punite anche in termini di restrizioni di mercato. Ma a rischiare ci sono anche altri top club europei come Psg, Barcellona ed Arsenal. Fino ad ora la Uefa non ha rivoluzionato il calcio con i suoi interventi in materia economica, ma pare che con il nuovo Fair Play Finanziario voglia fare sul serio.

Fair Play Finanziario: a settembre sanzioni per Roma, Juve e Inter

Sempre secondo quanto riporta il Times, Inter e Roma rischiano sanzioni per la stagione 2020-21, con i due club italiani che sarebbero già stati allertati dall’Uefa e con un negoziato già aperto per ridurre i provvedimenti. Le sanzioni per la violazione del Fair Play Finanziario a Roma, Inter e Juve non sono le stesse. Per nerazzurri e giallorossi oltre ad una multa ci sarà anche un blocco del mercato. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Secondo le attuali regole Uefa (destinate a cambiare alla fine di questa stagione), una squadra può avere solo 30 milioni di euro di perdite nell’arco di tre stagioni, anche se spese intelligenti come per giovanili e squadra femminile non vanno conteggiate. Nel mirino della Uefa per la stagione 2020-21 ci sarebbe anche la Juventus, ma la posizione dei bianconeri è complicata dalla battaglia legale ancora in atto per la Super Lega: sia i bianconeri che il Barcellona, altra big nel mirino, si rifiuterebbero di entrare in una negoziazione con la Uefa per ridurre l’entità delle sanzioni“.