Zazzaroni: “Samp-Juve, gol Rabiot linea del fuorigioco tirata storta”

Ivan Zazzaroni commenta Sampdoria-Juve sfida di Serie A terminata 0-0. “Gol annullato a Rabiot, la linea del fuorigioco è storta“. L’episodio avviene al 65′ quando Rabiot segna su assist di Vlahovic, ma il gol viene annullato da Abisso in collaborazione con il Var per metto fuorigioco, come confermato anche durante la moviola di Pressing.

Secondo Zazzaroni la linea tracciata su Vlahovic è “tirata storta, perché si allarga e si restringe”, affermazione che dallo studio di Pressing su Italia 1 respingono: “È solo una questione di prospettiva”. Tutti hanno dato per giusta la decisione di Var e arbitro anche il Corriere dello Sport, quotidiano diretto proprio da Zazzaroni, che sull’episodio del gol annullato a Rabiot scrive: “Rabiot segna al 20’ della ripresa, dopo un pallone rubato (senza fallo) da Miretti a Rincon e il servizio a Vlahovic, che servirà poi l’assist per il francese. Il problema è che l’attaccante è, non proprio di un pelo, oltre Colley, infrazione non colta (e non era difficile) dall’assi-stente numero due, Zingarelli“.

Il pareggio della Juventus con la Sampdoria sembra aver scatenato uno psicodramma. Dato che ieri anche Domenico Marocchino era convinto che ci fosse un rigore netto di Colley su Vlahovic, contatto che da chiunque è stato giudicato regolare.